ABD merkezli teknoloji devi Apple, döviz kuru dolayısıyla ürünlere zam yapmaya devam ediyor.

Apple, Türkiye’deki tüm cihazlarına 18 Mayıs tarihinden bu yana dördüncü zammı yaptı.

Bir zam daha

İphone, iPad, MacBook ve Apple Watch dahil tüm ürünlere yeniden zam geldi.

En çok rağbet gören marka olan Apple’ın yeni fiyatları ise merak konusu.

Buna göre en pahalı iPhone modeli 85 bin 999 TL oldu.

İşte yeni fiyat listesi;

İPhone 12

128 GB iPhone 12: 37.999 TL

256 GB iPhone 12 : 41.999 TL

İPhone 13 mini

128 GB iPhone 13 mini : 35.999 TL

256 GB iPhone 13 mini :39.999 TL

512 GB iPhone 13 mini : 47.999 TL

İPhone 13

128 GB iPhone 14 : 39.999 TL

256 GB iPhone 14 : 43.999 TL

512 GB iPhone 14 : 51.999 TL

İPhone 14

128 GB iPhone 14 : 47.999 TL

256 GB iPhone 14 : 51.499 TL

512 GB iPhone 14 : 59.499 TL

İPhone 14 plus

128 GB iPhone 14 Plus : 52.499 TL

256 GB iPhone 14 Plus : 56.499 TL

512 GB iPhone 14 Plus : 64.999 TL

İPhone 14 pro

128 GB iPhone 14 Pro : 61.499 TL

256 GB iPhone 14 Pro : 65.499 TL

512 GB iPhone 14 Pro : 73.499 TL

1 TB iPhone 14 Pro : 81.499 TL

İPhone 14 pro max

128 GB iPhone 14 Pro : 65.999 TL

256 GB iPhone 14 Pro : 69.999 TL

512 GB iPhone 14 Pro : 77.999 TL

1 TB iPhone 14 Pro : 85.999 TL

