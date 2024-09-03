Yeni iPhone'ların Türkiye Fiyatları Şok Edici Şekilde Artacak!

Kur Artışı Fiyatları Tetikledi: Zam Yolda!

iPhone 16 lansmanının ardından, kur artışının etkisiyle Apple’ın Türkiye’deki tüm ürünlerine zam yapma ihtimali ortaya çıktı; bu durum, kullanıcılar arasında büyük bir endişe yarattı.

Mart Ayındaki Son Zamın Ardından Gelen Değişiklikler!

4 Mart 2024’te yapılan son zam ile iPhone 15 Pro'nun fiyatı 69 bin 999 TL'den 75 bin 499 TL'ye çıkarılmıştı ve bu artış, döviz kuru değişiklikleriyle doğrudan ilişkilendirilmişti.

Döviz Kurları Tırmanışta: Yeni Zam Oranları Belirlenebilir!

Son zamanlarda doların 34 TL, euronun ise 37 TL seviyelerine yükselmesi, Apple’ın Türkiye’deki ürün fiyatlarını yeniden değerlendirmesine neden olacak ve bu durum, fiyat artışlarını kaçınılmaz kılacak.

iPhone 16’nın Türkiye Başlangıç Fiyatı Rekor Kırabilir!

Öngörüler, iPhone 16 serisinin Türkiye'deki başlangıç fiyatının 79 bin 999 TL seviyelerine ulaşabileceğini, hatta daha yüksek fiyatların gündeme gelebileceğini işaret ediyor.