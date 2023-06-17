WanHaber – Özel

2022- 2023 eğitim - öğretim döneminin tamamlanması ile beraber milyonlarca öğrenci karneleri ile buluştu.

Derslerinde başarılı olamayan öğrencilerin aldığı kötü karne notları ise bazı ailelerin abartılı tepkilerine sebebiyet verebiliyor.

Van İpekyolu İlçesinde bulunan Yöntem Koleji’nde Eğitimci olan Özlem Metin, karne notu düşük olan öğrencilere nasıl yaklaşılması gerektiğini açıkladı.

“KARNE, ÖĞRENCİNİN KİŞİLİĞİNİ GÖSTEREN BİR ARAÇ DEĞİLDİR”

Karne notlarının öğrencinin kişiliğini, genel başarısını gösteren bir araç olmadığını söyleyen Eğitimci Özlem Metin, “Yüksek başarılar beklediğiniz çocuğunuzun zayıf derslerinin olması sizi hayal kırıklığına itebilir ve sonucunda ise çocuğunuza farkında olmadan kötü davranabilirsiniz.

Ancak bu duruma yönelik bilinmelidir ki; zayıf not karşısında çocuğunuzu azarlamak psikolojisini daha da kötü etkileyecektir. Eve nasıl bir karne getireceğini kestiremeyen öğrencilerde ise karne korkusu kaçınılmaz olacaktır. Kötü karne öğrencinin sadece bir yılda aldığı derslerdeki performansını gösterir.

Öğrencinin kişiliğini, genel başarısını gösteren bir araç değildir.Bu bağlamda hayatın sonu değil, tam tersine hayatın başıdır. Çünkü kötü karneyle öğrenci hayatında neleri değiştirmesi gerektiğini fark edebilir ve ileriki performansını değiştirmek için adımlar atabilir” dedi.

Metin, konuya ilişkin görüşlerini şu ifadelerle sürdürdü; “Çeşitli nedenlerden dolayı derslerinden başarısız not alan çocuklar, dönem sonu beklediği başarıyı yakalayamayınca üzülebilir hatta anne ve babasının düşük karne getirdiği için kızacağını düşünüp yoğun bir strese girebilir. Kötü bir karne karşısında ailelerin çocuklarını suçlamamaları gerekiyor.

Her şeyden önce çocuğunuzun sizin yansımanız olduğu esas alınmalı ve derslerinin başarısızlığında dahi kendi sergilediğiniz tutum ve davranışlardan kaynaklanabileceğini unutmamalısınız.”

“ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİNE YOL AÇMAYIN”

Öğrencilerin kişiliğini zedeleyecek, özgüven eksikliğine yol açacak cümleler kurulmaması gerektiğini vurgulayan Eğitimci Özlem Metin, şunları kaydetti, “Başarısız bir karnede en az çocuğun etkisi kadar anne ve babanın ilgisizliği ya da doğru bir şekilde yönlendiremediği de etkili olabilir.

Dolayısıyla illaki birinde suç arayacaksanız bunu kendinizde aramak ile başlayabilirsiniz. Özellikle de çocuğun kişiliğini zedeleyecek cümleler kurulması özgüven eksikliğine sebep olabilecektir. Her çocuk aynı özelliği taşıyacak diye bir kaide yok, zaten böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Bazı çocukların sözeli daha iyi olup sayısalda başarısız iken, bazıları sayısalda başarılı sözelde yetersizdir. Her çocuğu farklı değerlendirmek gerekir.”

“HER İNSAN EĞİTİM ALMAYA AİLESİNDEN BAŞLAR”

Kötü karne notuna sahip çocuklara olumsuz tepkiler verilmemesi gerektiğini belirten Eğitimci Metin, “Eve kötü bir karne getiren çocuk karşısında anne ve babaların fevri ve olumsuz tepkiler vermemesi gerekmektedir. Hangi sebepten dolayı zayıf karne gelirse gelsin anne ve babalar bunun nedenlerini araştırıp, sorunu çözmek için kendi vazifelerini yerine getirmeliler.

Gerek günlük yaşantı içerisinde sergilenen davranışları, gerek derslerinde sağladığı başarılarda ailenin çocuğun çabasını kesinlikle takdir etmesi gerekir. Her insan eğitim almaya önce ailesinde başlar. Bireyler hem ailesinden aldığı genetik özellikler ile hem de aile içerisinde davranışlara göre çeşitli davranışlar sergiler.

Ancak, ne yazık ki bazı anne babalar kendi akademik yaşantılarını ve kendi hayatlarını hesaba katmayarak çocuklarından beklentileri yüksektir. Her çocuğun başarısı kendi kapasitesine ve verdiği çabaya göre değerlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin