Passolig Taraftar Sayısında Şaşırtıcı Artış

Rakibi Sakaryaspor’u geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

Amedspor'un Taraftar Sayısındaki Çarpıcı Yükseliş

Amedspor, sezonun ilk haftasında Passolig sisteminde sadece 19 bin 715 taraftara sahipken, bu sayı günümüzde 33 bin 952’ye ulaştı; bu hızlı yükseliş, Amedspor’un taraftar kitlesinin ne denli genişlediğini ve etki alanını artırdığını gözler önüne serdi.

Sakaryaspor’un Geride Kalması

Amedspor’un bu olağanüstü başarısı, Sakaryaspor’u geçerek ligin Passolig sıralamasında 7. sıraya yükselmesini sağladı; Sakaryaspor ise 32 bin 927 taraftar sayısıyla 8. sırada kaldı.

Amedspor’un Ligdeki Yükselişi

Bu sezon başında Passolig sistemine geçiş yapan Amedspor, hızlı bir şekilde ligin en çok Passolig kartına sahip 7. takımı olarak kendine yer buldu; bu durum, kulübün kısa sürede büyük bir taraftar desteği kazandığını ve popülaritesini artırdığını gösteriyor.

Ligin En Çok Passolig Kartına Sahip Takımları

Trendyol 1. Lig’deki en fazla Passolig kartına sahip takımlar sırasıyla MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor, Adanaspor, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Amedspor ve Sakaryaspor olarak sıralanıyor; bu liste, Amedspor’un ligin üst sıralarında yer aldığını ve taraftar sayısında önemli bir ilerleme kaydettiğini vurguluyor.