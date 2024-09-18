Kritik Toplantı Öncesi Yükseliş

Bu durum, yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı ABD Merkez Bankası'nın, iş gücü piyasasındaki yavaşlamayı durdurmak adına faiz indirimine gideceği öngörülüyor ve bu durum altının değerini artırıyor. FED’in kritik toplantısı öncesi, yatırımcılar ve piyasa analistleri altın fiyatlarının artışına odaklanmış durumda.

Faiz İndirim Beklentileri

Ekonomistler, ABD'deki enflasyonun düşmesine rağmen artan işsizlik oranı nedeniyle FED’in 25 veya 50 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesini bekliyor. Bu beklenti, altın alım satımında önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

JPMorgan CEO’sundan Değerlendirme

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, olası bir faiz indiriminin "dünyayı sarsmayacağını" belirterek, piyasalardaki endişeleri yatıştırmaya çalıştı. Ancak bu yorumlar, yatırımcıların dikkatini azaltmadı; aksine, altın fiyatlarının yönünü daha da etkiledi.

Yükselişin Destekleyici Faktörleri

Altının bu yıl yaklaşık %20 değer kazandığı belirtilirken, merkez bankaları ve Çinli tüketicilerin artan talebi ile Orta Doğu ve Ukrayna’daki çatışmaların etkisi de fiyatların yükselmesine katkı sağlıyor. Tüm bu gelişmeler, altın yatırımcıları için gelecekteki potansiyel kazançları artırıyor.