Van'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, ilkbaharda açan badem ağaçlarıyla güzel manzaralar oluşturdu. Her yıl binlerce kişinin geldiği Akdamar Adası, çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Gevaş ilçesinden yaklaşık 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Van Gölünden adaya tekne ile ulaşan yüzlerce ziyaretçi, eşsiz manzarada fotoğraf çektiriyor. Gölün mavi suları, Artos Dağı'nın henüz erimemiş karları ve badem ağaçlarının rengarenk çiçekleriyle bütünleşen ada ve üzerindeki tarihi kilise, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelenler, Van Gölü'nün eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar Adası ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor. İlkbaharda ziyaretçi sayısında artış yaşanan Gevaş ilçesi sınırlarındaki ada ve üzerinde bulunan Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan Akdamar Kilisesi, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: İHA