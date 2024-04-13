Kars Kalesi’nin eteklerinde, tarihi Taş Köprü ile hamamlar bölgesinde bulunan ve 19. yüzyılda yapılan tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı, bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı yıkılmaya yüz tuttu.

İçerisi define avcıları tarafından kazılan, pencere ve kapı ve duvarlarının bir kısmı yıkılan tarihi paşa konağı Valiliğe mi? Belediye’ye mi? ait bilinmiyor. Bir türlü koruma altına alınmayan konak herkesin gözü önünde yok oluyor.

“İnsanların üzerine yıkılacak”

Her gün yüzlerce insanın ziyaret ettiği ve üniversite öğrencilerinin yoğunlukta kullandığı güzergah üzerinde bulunan Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın insanların üzerine yıkılma tehlikesi bulunuyor. Vatandaşlar ise konağın yıkılmaması için gerekli önlemin yetkililer tarafından alınmasını istiyor.

Tarihi paşa konağına yazık olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Konak yıkılıyor. Hiçbir önlem alınmamış, bir şehir bu kadar mı tarihine sahip çıkmaz. Yazık oluyor. Her tarafı yıkılmış, harabe olmuş. Yetkililer buraya bir çözüm bulmalı, yoksa buradan geçen insanların üzerine yıkılacak” diye konuştular.

Kenttin en güzel yerlerinden olan Kars Kalesi eteklerinde bulunan ve önünden çay geçen Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın geldiği nokta görenleri de üzüyor. Maketinin Peynir Müzesi’nde sergilendiği paşa konağı, kısa sürede önlem alınmadığı takdirde tamamen yıkılacak. Vatandaşlar, tarihi konağın onarımının yapılarak Bedesten Bölgesi’ne kazandırılmasını bekliyor.