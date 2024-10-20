Ağrı'nın Yolları Yeniden Ulaşılabilir Hale Getirildi

İl Özel İdaresi'nin özverili çalışmaları sayesinde yollar tek tek açılmaya başlandı. Ağrı merkeze bağlı Aşağıkent, Ortakent, Başkent ve Sağırtaş köylerinin yolları, kar yağışı nedeniyle kapanmıştı. Ancak İl Özel İdare ekipleri zorlu hava koşullarına rağmen bu köylerin yeniden ulaşıma açılması için yoğun bir çaba gösterdi. Karla mücadele ekiplerinin hızlı ve etkili müdahaleleri, Ağrı'da kış sezonunda yaşanan sıkıntıları en aza indirmeye yardımcı oldu.