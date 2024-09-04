Goldman Sachs Türkiye İçin Yeni Tahminler Yayınladı

Enflasyon Tahminleri Aşağı Yönlü Revize Edildi

Goldman Sachs, Ağustos ayında Türkiye'de yıllık enflasyonun yüzde 62'den yüzde 51,4'e gerileyeceğini tahmin ederek, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu belirtti.

İstanbul Ticaret Odası Verileri Yıllık Enflasyonu Destekliyor

İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi, Ağustos ayında yıllık yüzde 61,57 enflasyon oranı göstererek Goldman Sachs'ın tahminlerine paralel sonuçlar ortaya koydu.

TCMB’nin Kararları Enflasyona Bağlı Olacak

Goldman Sachs, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerini erteleyebileceğini ve daha temkinli adımlar atacağını vurguladı.

Dolar/TL Tahminlerinde Ciddi Yükseliş Beklentisi

Goldman Sachs, önceki tahminlerini revize ederek, USD/TRY paritesinin önümüzdeki bir yıl içinde 44 seviyesine kadar yükseleceğini öngörerek dikkat çekici bir uyarıda bulundu.