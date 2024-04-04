Dolar kurunun da etkisiyle özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, yeni yılla birlikte sektörü etkilemeye devam ediyor. Türkiye otomotiv pazarı, zamlara rağmen rekor kırmayı sürdürüyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin mart ayı verilerine göre, ülke genelinde geçen ay yeni bir satış rekoru daha kırıldı.
Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları arttı
Geçen ay otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 87 bin 71 adede ulaşırken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azalışla 22 bin 757'ye geriledi.
800 bin TL altı araç kalmadı
Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 800 bin TL altında otomobil kalmadı.
Bu haberimizde, nisan ayı güncel fiyatlarına göre en uygun fiyatlı otomobillere yakından bakıyoruz.
Dacia
Dacia Sandero: 923.000 TL
Dacia Sandero Stepway: 908.000 TL
Dacia Duster: 1.177.900 TL
Dacia Jogger: 1.116.000 TL
Dacia Spring: 885.000 TL
Citroen
Citroen C3: 948.000 TL
Citroen C3 Aircross SUV: 1.259.000 TL
Citroen C-Elysee: 1.020.000 TL
Hyundai
Hyundai i10: 835.000 TL
Hyundai i20: 940.000 TL
Hyundai Bayon: 1.060.000 TL
Toyota
Toyota Corolla: 1.346.500 TL
Toyota Proace City: 1.188.000 TL
Toyota Proace City Cargo: 853.500 TL
Opel
Opel Corsa: 1.025.900 TL
Opel Corsa Elektrik: 1.340.900 TL
Opel Crossland: 1.174.900 TL
Nissan
Nissan Qashqai: 1.620.800 TL
Nissan Juke: 1.196.000 TL
Honda
Honda City: 1.190.000 TL (Nisan fiyatı güncellenmedi.)
Honda Civic: 1.670.000 TL (Nisan fiyatı güncellenmedi.)
Peugeot
Peugeot 208: 1.210.500 TL
Peugeot e-208: 1.361.500 TL
Peugeot 308: 1.524.000 TL
Peugeot 2008: 1.510.000 TL
Peugeot e-2008: 1.606.000 TL
Volkswagen
Volkswagen Polo: 1.109.000 TL
Volkswagen T-Cross: 1.493.000 TL
Volkswagen Taigo: 1.420.000 TL
Volkswagen Golf: 1.374.000 TL
Skoda
Skoda Fabia: 1.329.900 TL
Skoda Scala: 1.439.900 TL
Skoda Octavia: 1.544.900 TL
Skoda Kamiq: 1.539.900 TL
Chery
Chery TIGGO8 PRO: 1.583.000 TL
Chery TIGGO7 PRO: 1.318.000 TL
Chery OMODA5: 1.303.000 TL
Togg
Togg T10X V1 TWD 314 km menzil: 1.432.600 TL
Togg T10X V2 RWD 314 km menzil: 1.673.000 TL
Renault
Renault Clio: 942.000 TL
Renault Taliant: 965.000 TL
Renault Captur: 1.550.000 TL
Renault Megane Sedan: 1.182.000 TL
Renault Austral: 1.605.000 TL
Seat
SEAT Ibiza: 1.171.000 TL
SEAT Arona: 1.286.000 TL
SEAT Leon: 1.541.000 TL
KIA
Kia Picanto: 890.000 TL
Kia Stonic: 1.204.000 TL
Kia Cerato: 1.385.000 TL
Fiat
Fiat Egea: 939.900 TL
Fiat Panda: 830.900 TL
Fiat 500: 997.900 TL
Fiat 500e: 1.425.900 TL
Fiat 500X: 1.517.900 TL
Leapmotor
Leapmotor T03 - 899.000 TL
Yudo
Yudo 3: 990.000 TL