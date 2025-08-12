Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarında son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı.

Kabine toplantısının ardından devam eden orman yangınları hakkında mevcut durumu değerlendirmek üzere Yangın Yönetim Merkezine geldiklerini belirten Yumaklı, "Bugün ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45'ini tamamen kontrol altına aldık. Çanakkale Ayvacık ve Ezine, Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Muğla Milas, Hatay Yayladağ, Manisa Şehzadeler yangınlarının enerjisi düşürüldü. Çanakkale Merkez ve Dardanos, Manisa Soma, Edirne Enez yangınlarına ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Risk önümüzdeki günlerde de devam edecek"

Yumaklı, devam eden yangınları da bir an evvel kontrol altına almak için tüm güçleriyle mücadele ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Orman yangını açısından yüksek riskli bir haftadan geçtiğimiz konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek. Lütfen, dışarıda ateş ve anız yakmayalım. Sigara izmariti atmayalım. Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım."

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da yurdun çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtilerek, 10 yangından 7'sinin enerjisi düşürüldüğünü, bu 10 yangından 8'inin ise orman dışı alanlarda başlayarak ormana sirayet ettiğini duyurdu.

Çanakkale

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına 2. gününde havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi. Yangına havadan ve karadan çok sayıda personel ve iş makinesiyle müdahalede bulunuldu.

Yangında, dumandan etkilenen 77 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 kişi de tedbiren deniz ve kara yoluyla tahliye edildi.

Bazı binalar alevler arasında kalırken, bölge sakinleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor.

"Vatandaşlarımız gerekmedikçe trafiğe çıkmasın"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Çınarlı yangınına karadan müdahale kesintisiz şekilde gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak, 6 helikopterle havadan da etkili müdahaleye başlandı. Şu an itibarıyla yerleşim yerleri için yakın bir tehlike bulunmamaktadır. Yangını kontrol altına almak için bütün ekipler sahada çalışıyor." ifadesine yer verdi.

Vali Toraman, daha sonra yaptığı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım. Çanakkale Çınarlı yangınına 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araç ve 760 personelle karadan müdahale edilmektedir. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaşımız tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur."

Vali Toraman, Çanakkale Merkez yangını istikametinde bulunan Halileli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini bildirdi.

Çanakkale Boğazı'nda trafiğin çift yönlü açıldığını kaydeden Toraman, saat 19.30 itibariyle Çanakkale Havaalanı'nın uçuş trafiğine açıldığını bildirdi.

"Yangın riski sebebiyle tedbiren tahliye edilen vatandaşlarımızdan, riski ortadan kalkanlar evlerine geri dönüyor." ifadelerini kullanan Toraman, "Diğer vatandaşlarımızı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında misafir ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale'deki orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 kişi tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonlarıyla emniyetli bölgelere nakledildi."

Çanakkale-Ezine kara yolu ulaşıma açıldı

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan ve kontrollü olarak tek şeritten çift yönlü ulaşım sağlanan Çanakkale-Ezine kara yolu tekrar trafiğe açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "Yol tüm araçlar için trafiğe açılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca rüzgarın etkisiyle Çamtepe mevkisine ilerleyen alevler, ekiplerin yoğun çabasıyla Turgut Reis Tabyası'na ulaşmadan durduruldu.

Evler ve araçlar yandı

Bu arada bazı binaların alevler arasında kaldığı gözlendi.

Yangın söndürme çalışmaları esnasında vatandaşlar da bölgedeki ekiplere su tankerleriyle destek veriyor.

Yangında bazı araçların yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Motosikletli vatandaşlar yangın söndürme çalışmasına katılanlara destek olmak amacıyla su, maske, ayran ve göz damlası dağıtıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Polis ekipleri, Güzelyalı köyünde yanan yazlıkları kontrol ediyor.

Alevlerin ulaştığı Erenköy'de (İntepe) yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Bölge, güvenlik amacıyla tedbiren tahliye edildi.

Yangın bölgesine ulaşan komandolar da söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) de yangından etkilenen bir evin bahçesindeki tavuğa su verdi.

Öte yandan Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde bulunan bir iş yeri alevler arasında kaldı.

Çanakkale'deki orman işçileri, yangın söndürme çalışmalarını cansiparane sürdürüyor

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri, beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından sahada özverili çalışmalar yürütüyor.

Rüzgarın etkisiyle Güzelyalı köyü ve çevresinde etkili olan yangını söndürmek için cansiparane şekilde çalışan "Alev Savaşçıları", yeşil vatanı korumak için sahada yoğun çaba sarf ediyor.

Arazözle ormanlık alandaki yangında mücadele eden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bünyesinde görevli bir ekip, ağaçları saran metrelerce yükseklikte alevlerle burun buruna geldi.

Orman işçilerinin o anları, cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.

Görüntüde, orman işçilerinin içinde yer aldığı arazözün, söndürme çalışması sırasında alevlerin sardığı ağaçlara çok yakın noktada bulunması yer aldı.

Çanakkale'deki orman yangınında tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasından kurtarıldı

Çanakkale merkezli Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğinin (USSOD) başkanı Mücteba Bektaş liderliğindeki 5 kişilik ekip, Güzelyalı köyüne orman yangınını söndürme ve tahliye çalışmalarına katıldı.

İhbar üzerine köyde alevlerin yaklaştığı bir siteye ulaşan ekip, vatandaşların tahliyesi için evleri gezmeye başladı.

Sitedeki 2 vatandaşın tahliyesini gerçekleştiren USSOD ekibi, bölgede bağlı vaziyette küçükbaş hayvanlar ve köpekler olduğunu fark etti.

Küçükbaş hayvanlarla beraber köpekleri bölgeden uzaklaştırmak isteyen USSOD ekibi, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlerin sitenin yolunu kapatması üzerine alanda mahsur kaldı.

Alev çemberinin arasında kalan ekip, güvenli bölge arayışına başladı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kalan ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile kurtardı.

Bulundukları alandan çıkarılan USSOD ekibinin üyeleri büyük tehlike atlattı.

USSOD Başkanı Mücteba Bektaş, AA muhabirine, bölgede AFAD koordinasyonunda hareket ederek, yangınla mücadele çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Güzelyalı köyünde tahliye için çalışma yaptıklarını, alevlerin yolu kapatması nedeniyle bulundukları siteden çıkamadıklarını kaydeden Bektaş, şöyle konuştu:

"2 kişinin tahliyesini sağladık. Onları gönderdik. Gönderirken de orada ağaca bağlı hayvanları gördük. Keçiler, köpekler vardı. İnsanlar can havliyle uzaklaşırken hayvanların iplerini çözememişler. Kapının önünde köpekler vardı. Onları aldık. Tam çıkıyorduk. O sırada sitenin girdiğimiz yolu komple alev topu olmuştu. Daha sonra rüzgar şiddetlenince bulunduğumuz alan çember olarak alev topuna döndü."

Alevlerin neden olduğu sıcak ve duman nedeniyle zor anlar yaşadıklarını dile getiren Bektaş, "Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kaldık. En son Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ekipleri TOMA'larla beraber girip bizi aldılar. 5 dakika daha geç kalınsaydı, Allah muhafaza ölüm haberimizi alırlardı. Tahliye sırasında kaplumbağa da vardı. Onların hepsini aldık." diye konuştu.

Çanakkale'deki yangında orman işçileri, 2 köpek yavrusu ile kaplumbağayı kurtardı

Güzelyalı Karanlık Liman girişindeki alevlerle mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, ağaçlık alanın içinde köpek yavruları ve bir kaplumbağa olduğu fark etti.

Yanan alana yaklaşan orman işçileri, alevlerin arasından aldıkları 2 köpek yavrusu ve kaplumbağayı güvenli alana taşıdı.

Kurtarılan hayvanlara vatandaşlar ve görevliler tarafından su verildi.

Çanakkale'deki orman yangınlarında mahsur kalan 348 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çınarlı Köyü mevkisindeki orman yangınlarında mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine bölgede 1 Sahil Güvenlik gemisi, 5 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timinin görevlendirildiğini belirtti.

Bölgede mahsur kalan 348 vatandaşın 187'sinin denizden, 161'inin ise Sahil Güvenliğin kara araçlarıyla emniyetli bölgelere tahliye edildiğini bildiren Yerlikaya, "Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Rabb'im her türlü afetten ülkemizi, milletimizi ve tüm canlıları korusun." ifadelerini kullandı.

Manisa

Manisa'nın Soma, Şehzadeler ve Alaşehir ilçelerinde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şehzadeler ilçesi Sarıalan Mahallesi yakınlarında ormanlık alandaki yangına ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 hava aracı, 17 söndürme ekibi ve 3 iş makinesi sevk edildi.

Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınına ise 5 hava aracı, 7 söndürme ekibi ve 1 iş makinesi ile müdahale başlatıldı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, dün saat 17.00 sıralarında Sarıalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soma ve Alaşehir ilçelerindeki orman yangınlarına ise 116 söndürme ekibi, 10 iş makinesi ve 385 personelle müdahale sürüyor.

Kozanlı Mahallesi tahliye edildi

Yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini belirten Manisa Valisi Vahdettin Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, bölgede bilgilendirme çalışmalarını yapıyorlar. Rüzgarın yönüne, risk durumuna göre diğer mahallelerle ilgili duyarlılık oluşturma noktasında arkadaşlarımız çalışıyor. Hem Turgutalp hem Kozanlı hem de Darkale mahallelerimizde, arkadaşlarımız vatandaşları uyarıyor. İl kriz merkezimizde ne ihtiyaç varsa, tüm ekipmanlar buraya sevk ediliyor. Etkili bir iletişimle risk unsurlarını tespit ederek, yangının bir önce söndürülmesi için çalışıyoruz."

Yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

Özkan, yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını, konuyla ilgili titiz çalışmanın yürütüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Kozanlı Mahallesi kırsalındaki söndürme çalışmalarına 2 Sikorsky helikopter, jandarma TOMA'ları ve vatandaşlar da destek verdi.

Vatandaşlar, Turgutalp Mahallesi orman alanındaki yangın havuzuna traktörlerine bağladıkları tankerlerle su taşıdı.

Havuza boşaltılan su, helikopterlerce alınarak yanan bölgelere atıldı.

Ekipler, yangına müdahalesini karadan sürdürüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kırsal Kavşut Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 8 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 6 hizmet aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 126 personel sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Göksun Belediyesi de iş makineleriyle destek verdi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Arslanyazı Mahallesi'nde, Suriye sınırına yakın ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gece boyunca karadan müdahalesi devam etti.

Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bolu'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Bolu'nun Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın mevkideki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, araziden ormana sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.26'da yapılan ihbar üzerine valilik koordinesinde orman, itfaiye, jandarma, sağlık, DSİ ve AFAD ekiplerinin ivedilikle bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Göncek köyü mevkisinde dün saat 12.26'da çıkan yangına, Valilik koordinesinde Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 30 arazöz, 2 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 18 ilk müdahale aracı, 8 pikap, 7 iş makinesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, AFAD, itfaiye ve jandarmadan 220 personel ve bölge halkının desteğiyle, havadan ve karadan etkin müdahale edildiği bildirildi.

Ekiplerin ve vatandaşların özverili çalışmaları sonucu yangının saat 23.45'te kısmen kontrol altına alındığı, söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili araştırmalar neticesinde yangının tarlada çalışma yapıldığı esnada biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tespit edilmiş, yangına sebebiyet veren 2 şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Edirne

Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle Gülçavuş köyüne ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye ve hava araçları sevk edildi.

Yangına gün batımına kadar karadan ve havadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla beraber söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor.

Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde sahil kesimindeki yazlıklarda yaşayan vatandaşlar yangın riskine karşı bölgeden tahliye edildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 4 yazlık ev zarar gördü.

Gerekli tedbirler alınıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere, yangını kontrol altına almak için yoğun bir mücadele verildiğini söyledi.

Yangının rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldığını belirten Vali Sezer, "Öncelikle yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Birçok yerleşim yerinde tahliye çalışması yaptık. Özellikle sahil bölgesindeki sitelerde vatandaşların zarar görmemesi için tahliye çalışmalarını jandarmamız aracılığıyla gerçekleştirdik." dedi.

Sezer, Gülçavuş köyünde yangının yerleşim yerlerine gelmemesi için tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Büyükevren köyünde çalışmaların yoğunlaştığını anlatan Sezer, "Özellikle ormanın içerisinde kalan sitelerin yangından etkilenmemesi için tüm personelimiz yoğun şekilde çalışıyorlar. Yangın kontrol altına alınmış değil. Yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için tedbirleri alıyoruz. Köylerde genel bir tahliye söz konusu değil, sahil kesimindeki sitelerde ve risk altındaki yerleri tahliye ediyoruz." diye konuştu.