İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde yollardaki son duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, yollarda alınan tedbirleri ve 9 günlük tatilin ilk 4 gününde yaşanan kazalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

"431 bin 871 araç denetlendi"

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 4. günü 9 Nisan 2024 Salı gününde; 615 trafik kazası meydana geldi.

431 bin 871 araç denetlendi. 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi, 38 bin 425 araca ise diğer işlemler yapıldı.

"26 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti"

Bayram tatilinin ilk 4 gününde toplam (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) 2 bin 453 trafik kazası meydana geldi. 26 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

3 bin 870 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

"Araçlarımızda emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim"

Bakan Yerlikaya, paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım. Hayatla yarışılmaz.