19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bugün düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Edremit İlçe Stadyumu’nda İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayacak kutlamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajının okunmasıyla devam edecek.

Gençlik konuşması, bando mini konseri, halk oyunları gösterisi çeşitli spor branşlarında gösteriler ile devam edecek kutlamalar çerçevesinde gençlik merkezi konseri de düzenlenecek.

Kutlama programı sonunda da, yıl içinde çeşitli branşlarda Türkiye derecesi yapmış sporculara hediye verilecek.

Kutlama alanında çeşitli stantlar da kurulacak.

VALİ OZAN BALCI'NIN MESAJI

Van Valisi Ozan Balcı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Balcı mesajında; "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan ve Milletimizin kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919’un 105. yıl dönümünü milletçe hep birlikte kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlatılan bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşüdür. İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşıyla aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş; Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur" dedi.

Vali Ozan Balcı mesajını şu ifadelerle sürdürdü; "Bugün bu duyguların yaşatılması için hepimize özellikle Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimize büyük görevler düşmektedir.

Sevgili Gençler!

Aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu vatan üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, bu istiklal şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi. Sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz, çağın gereklilikleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim almanız devlet ve millet olarak en önemli amacımızdır. Birlik ve beraberlik içinde bu topraklara ve tarihimize duyduğumuz derin sevgi ve bağlılık, birlikte oluşturacağımız mutlu ve müreffeh geleceğe olan güvenimiz, milletçe bizi birbirimize daha çok kenetleyecektir.

Sizlerin bilgili, donanımlı, kendine güvenen, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, çalışkan ve üretken insanlar olarak yetişmeniz için eğitime, bilgiye, bilime dost bir Vali olarak ekip arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlere güveniyor, ülkemizin geleceğe taşınması için azimle ve özveriyle çalışacağınıza yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyor, kıymetli Vanlı hemşehrilerimizin, gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum."