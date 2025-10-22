Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavıyla ilk defa yerleştirilen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrencilerle öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler, GSB yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini yarın saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor.

Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebilecek.