DEM Parti, Mardin Dargeçit'te İl Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayılması hususunda verdiği kararın kaldırılmasını istedi, kabul edildi. Oylar yeniden sayılmayacak.
CHP, Besni Belediye Başkanı seçimlerinin iptalini istedi; reddedildi. MHP, Salıpazarı Belediye Başkanı oy pusulalarının yeniden sayılmasını istedi, reddedildi.
Yeniden Refah Partisi, Bafra Belediye Başkanı seçiminin iptalini istedi, reddedildi. Adalet ve Kalkınma Partisi, Siirt Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesini istedi, reddedildi. Yeniden Refah Partisi, Vezirköprü Belediye Başkanlığı Seçimi'nin veya mazbatanın iptalini istedi, reddedildi.
Kaynak: DHA