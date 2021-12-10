Erkek şiddetinden kurtuldu, yoksulluğun pençesine düştü!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden H.S. adlı kadın 20 yıl önce İran vatandaşı M.D. adlı şahıs ile görücü usulü evlilik yaptı. Evlendikten sonra İran’a giden H.S. adlı kadın, evli olduğu erkek İran hükümeti tarafından idam cezasına çarptırılınca tekrar Türkiye’ye sığındı. M.D. ile beraber Yüksekova’ya taşınan H.S.’nin yaşam mücadelesi burada da devam etti. Uyuşturucu madde kullanmaya başlayan M.D., H.S. adlı kadına ve çocuklara şiddet uyguladı. Defalarca kez M.D.’nin şiddetine ve tehditlerine maruz kalan H.S., yine bir gün aynı durumlarla karşılaşınca polis ekiplerini arayarak şikayetçi oldu. Şiddet uyguladığı için gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

M.D. tutuklandıktan sonra 3 çocuğuyla ayrı eve taşınan H.S., maddi sıkıntılar yaşıyor. En küçük çocuğu hemofili ve epilepsi hastası olan H.S., zor günler geçiriyor. Defalarca kez evli olduğu erkek tarafından şiddete maruz kalan ve çocukları için sustuğunu dile getiren H.S., “20 yıl önce İranlı M.D. ile görücü usulü evlilik yaptım. İran’a gelin olarak gittim, orada 15 yıl geçirdik. Eşim İran’da idam cezasına çarptırıldı. Biz de Yüksekova’ya kaçtık. Daha sonra eşim uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucu kullanınca bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyordu. Defalarca kez bana şiddet uyguladı, beni çocuklarımla tehdit etti. Çocuklarım için sustum, bir şey diyemedim. Yine bir gün bana ve kızıma şiddet uygulayınca polisi arayıp yardım istedim. Polisler gözaltına aldılar, 3 yıldır da tutuklu. 15 yıllık cezası var” dedi.

‘3 yıldır kiramı ödeyemedim’

H.S., 3 yıldır ev kirasını ödeyemediğini belirterek, “O tutuklanınca bende çocuklarımı alıp ayrı eve taşındım. 3 yıldır bu evde kirada kalıyorum, 3 yıldır da kiramı ödeyemedim. Ev sahibi beni evden çıkaracağını söylüyor” diye konuştu.

‘Tek başıma savaş veriyorum’

Yetkililerden yardım talebinde bulunan H.S., “Ne eşimin ailesi ne de benim ailem bana yardımcı olmadılar. Tek başıma savaş veriyorum. Önümüz kış, zor günler yaşıyorum. Çocuklarım için ayakta durmaya çalışıyorum. Haftada bazen 4 defa hasta çocuğumu hastaneye götürüyorum. Gidecek hiçbir yerim yok. Yetkililerden kira yardımı istiyorum. Lütfen birileri duysun sesimi” ifadelerini kullandı.

Fatma Polatcan / WanHaber - Özel