TÜİK’in açıkladığı motorlu kara taşıtları Ağustos ayı verilerinde yer alan bilgilere göre Türkiye genelinde 2024 yılının sekizinci ayında trafiğe 211 bin 389 adet taşıtın kaydının yapıldığı bildirildi.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,7'sini motosiklet, yüzde 31,3'ünü otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 27,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 20,0 artarken otomobilde yüzde 39,2, kamyonda yüzde 27,9, kamyonette yüzde 24,6, traktörde yüzde 18,9, minibüste yüzde 10,9 ve motosiklette yüzde 10,9 azaldı.

VAN’DA MOTORLU KARA TAŞIT SAYISI

Aktarılan verilere göre Van’da; 33 bin 161 otomobil, 6 bin 334 minibüs, 827 otobüs, 23 bin 14 kamyonet, 5 bin 824 kamyon, 7 bin 211 motosiklet, 871 özel amaçlı, 9 bin 541 traktör olmak üzere toplam 86 bin 783 motorlu kara taşıtı bulunuyor.

VAN’DA 2 BİN 337 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ağustos ayında Van’da 2 bin 337 motorlu kara taşıtının devri yapıldı.

Devri yapılan bu taşıtların bin 158’i otomobil, 169’u minibüs, 2’si otobüs, 693’ü kamyonet, 64’ü kamyon, 162’si motosiklet, 89’u ise traktörden oluşuyor.