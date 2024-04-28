VEDAŞ tarafından yapılan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün Van’ın İpekyolu, Tuşba, Erciş ve Gevaş ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.

İşte kesintinin yaşanacağı mahalleler ve saatleri;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Erçek, Irgat, Çalımlı, Aşağıçitli, Baklatepe, Ağzıkara, Ortanca, Karakoç, Yukarıgüneyce, Gövelek, Dibekli, Yatıksırt, Değirmen Arkı, Arıtoprak, Kaymaklı, Aktaş, Beşçatak, Yalınağaç Mahallelerinde, 13.00 – 16.00 saatleri arasında;

Şerefiye, Esenler, Serhat, Yeni, Bostaniçi ve Vali Mithat Bey Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Beyüzümü, Şemsibey, Kalecik, Seyrantepe Mahallelerinde, 13.00 – 16.00 saatleri arasında; Akköprü Mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Örene, Görüşlü Ve Çelebibağı, Çoban Düzü, Düvenci, Ekiciler, Abdal Mezrası, Uncular Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Atalan, Aladüz ee Abalı Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.