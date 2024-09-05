Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun Başkanlığında gerçekleşen değerlendirme toplantısına, Hizmet Başkan ve Başkan Yardımcıları da katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda; Van’da yapımı biten 1. basamak sağlık tesislerinin açılış planlaması, yapımı tamamlanan Bahçesaray Devlet Hastanesinin açılış planlaması, MHRS ve Hekim çalışma planları, il içi ve il dışı sevklerin azaltılmasına yönelik önlemler, geçici görevlendirmelerin son durumu gibi konular değerlendirildi.

Toplantı görüş alış verişlerinin yapılmasının ardından sona erdi.