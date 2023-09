Tahmini Okuma Süresi: dakika

Her yıl olduğu gibi 2023-2024 eğitim döneminde de Edremit Belediyesi üniversiteye hazırlanan gençlerin yanında yer alarak, eğitimlerine katkıda bulunmak için hazırlık kursları açtı. Çok başarılı bir hazırlık dönemi geçiren kursiyerler, bunun ödülünü istedikleri bölümlere yerleşerek aldılar.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kurslarına katılan öğrenciler; Marmara, Aydın, Cerrahpaşa, Kars, Artvin, Adıyaman, Siirt, Bingöl, Mardin, Tunceli, Mersin, Siirt, Diyarbakır ve Ağrı gibi illerin çeşitli üniversitelerine girmeye hak kazandılar.

Edremitli öğrencilerin BESYO kursları aracılığıyla ile üniversitelere yerleşmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve eğitimin sürdürülebilir olması hedefiyle bu yıl da gençleri üniversiteye hazırladıklarını ifade etti. Başkan Say, “4 yıl boyunca her alanda gençlerimizin yanında olduk. Eğitim öncelikli hedeflerimizin başında geliyordu. Bu yüzden eğitim alanında birçok ilke imza attık. Kaynak kitaplar ve tabletlerin dağıtılmasını sağladık. Ulaşım ücretlerine her yıl katkıda bulunduk.

Bunların yanı sıra birçok sürekli eğitim merkezi ve etüt merkezleri ile bunları donattık. Gençlerimizin üniversite hayallerini gerçekleştirmeleri yolunda aralıksız çalışmaya devam ettik. Özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize kurslar açarak onların üniversiteye girmelerini sağladık. 3 yıl boyunca 192 öğrencimiz BESYO kursları ile bu hayaline kavuştu. Bu yıl da yine 58 öğrencimiz üniversiteye girmiş oldu. Toplamda 250 öğrencimiz bu hayalini taçlandırmış oldu. Bu yıl ki kurslarımızın sonunda da bugün gençlerimizin hayallerine ulaştığını görüyor olmak, bu çabalarımızın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha bizlere gösteriyor. Üniversitelere yerleşen kardeşlerimize başarılar diliyorum. Onlar ile gurur duyuyoruz. Yolları açık olsun” dedi. iha