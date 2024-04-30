İlkokul ve ortaokul seviyesinde 103 öğrencinin mücadele ettiği turnuvada dereceye girenler ilimizi Türkiye finallerinde temsil edecek.

Yarışmaya katılan öğrencilerin masalarını tek tek dolaşarak başarılar dileyen Vali Ozan Balcı, yaptığı konuşmada, “Spor Van projesini başlattık. Amacımız, herkesin bir spor dalı ile uğraşması ya da iyi bir izleyicisi olmasıdır. Spor Van projesinin yürütülmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

SPORA TAM DESTEK

Spora tam destek verdiklerini kaydeden Vali Balcı; “Spora kıymet veren bir Vali olarak her çocuğun bir spor dalı ile uğraşmasını yada bir spor dalının iyi bir izleyicisi olması gerektiğini belirterek spora tam destek verdik. Faaliyetler yaptık ve altyapıyı güçlendirdik” ifadelerini kullandı.

SPORA YAPILAN YATIRIMLAR

Vali Balcı, daha sonra spora yapılan yatırımlar ve hizmetlere değinerek; “300 okul bahçesine voleybol ve basketbol sahası yaptık. 75 okulun bahçesine halı saha yapıyoruz. Amatör spor kulüplerine destek verdik. Okullara 50 milyonluk spor malzemesi aldık. 23 spor salonunu bitirdik, açılışını yapacağız. İçerisinde 5 kapalı spor salonunun bulunduğu sporcu fabrikasını tamamladık.

13 yüzme havuzu yaptık. İlçelerimize Spor Van projesi kapsamında voleybol, basketbol, halı saha ve tenis kortunun bulunduğu kompleksler yaptık. Bu yatırımlarımız sayesinde kısa, orta ve uzun vadede Vanlı çocuklarımız profesyonel spor dallarında çok büyük başarılar elde edecektir. Çocuklarımız, hedeflerine ulaşmak için azimle, pes etmeden çalışmalı” diye kaydetti.