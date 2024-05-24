Van Valiliği'nin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) tarafından uzun süredir aranan biri "Kasten Öldürme" suçundan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan, diğeri ise "Öldürme" suçuyla 18 yıldır aranan 2 şahıs, titiz ve ısrarlı takip sonucu Ankara'da yakalandı. Van Valiliği yetkilileri, bu şahısların adli birimlere teslim edildiğini belirtti.

Van Valiliği'nin açıklamasında, 2024 yılında JASAT tarafından aranan toplam 93 şahsın yakalandığı bilgisi verildi. Bu şahıslar arasında "Hırsızlık" suçundan aranan 11 kişi, "Dolandırıcılık" suçundan aranan 12 kişi, "Yağma" suçundan aranan 4 kişi, "Cinsel suçlar" kapsamında aranan 3 kişi, "Öldürme" suçundan aranan 3 kişi ve diğer suçlardan aranan 60 kişinin olduğu açıklandı. Yakalanan şahısların cezaevine teslim edildiği bildirildi.