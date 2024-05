Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber özellikle büyük kentlerde otobüs biletleri tükenmeye başlarken, Van Otogarında da yoğunluğun önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Yetkiler, büyük kentlerden çıkış yapmak isteyen vatandaşların mağdur olmamaları için erken vakitte bilet almalarını önerirken, Van otogarında çıkışlarda ise henüz bir yoğunluk söz konusu değil.

Henüz bayram hareketliliğinin başlamadığını belirten Vangölü Turizm bilet satış sorumlusu Mehmet Çiftçi, “Bayrama kısa süre kaldı ama henüz bir hareketlilik yok. Bu yıl okulların tatili ile Kurban Bayramı’nın bir birine denk gelmesinden bayrama son 3-4 gün kala yoğunluk oluşacaktır. Büyük kentlerden Van’a gelen otobüslerde ise biletlerin çoğu tükendi. İnsanlar tatili memleketinde geçirmek istedikleri için gelişlerde yoğunluk oluşturuyor. Biz de ise tatil bittikten sonra dönüşlerde yoğunluk başlıyor.” ifadelerini kullandı.

“Şu an bilet satışlarımız çok az” diyen Best Van Turizm satış sorumlusu Sait Altürk ise, “Bizlerde şu an yoğunluk az. Özellikle şu an gelişlerde çok yoğunluk var hatta biletler tükendi diyebiliriz. İnsanlar bayramı daha rahat ve güzel geçirebilmek için kendi topraklarına, memleketlerine geliyor bu da yoğunluğa neden oluyor. Bizlerde ise bayram sonrası dönüşlerde yoğunluk olacaktır. Okulların tatil olması bayrama denk geleceği için bayrama birkaç gün kala bu taraftan gidişlerde de yoğunluk olmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.