TÜİK tarafından açıklanan motorlu kara taşıtların Nisan ayı verilerine göre Türkiye genelinde, 2024 yılının dördüncü ayında trafiğe 196 bin 309 adet taşıtın kaydı yapılırken, Van’ın da aralarında bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde 23 bin 23 taşıtın devri yapıldı.

Bölgede devri yapılan taşıtların; 13 bin 340’ı otomobil, 528’i minibüs, 62’si otobüs, 5 bin 148’i kamyonet, 550’si kamyon, bin 676’sı motosiklet, 24’ü özel amaç, bin 695’i traktörden oluşuyor.

Noter aracılığıyla bir veya daha fazla el değiştirilerek devri yapılan taşıtların yüzde 58’ini otomobiller oluşturuyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE DEVREDİLEN TAŞITLARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Doğu Anadolu Bölgesi’nde devri yapılan taşıt bakımından bölgedeki iller sıralandığında, en fazla motorlu kara taşıtı devri Malatya’da yapıldı. Nisan 2024’te Malatya’da 6 bin 75 taşıt devredildi. Bu taşıtların 3 bin 960’ı otomobillerden oluşurken, bin 86’sını kamyonetler oluşturdu.

Bölgede en az motorlu kara taşıtı devri yapılan il ise; Nisan ayı süresince yalnızca 135 taşıtın el değiştirdiği Hakkari olurken, 2 bin 177 taşıtın el değiştirdiği Van, 4’üncü sırada yer aldı.

İlk sırayı alan Malatya’yı sırasıyla, 4 bin 365 taşıtla Elazığ, 3 bin 520 taşıtla Erzurum, 2 bin 177 taşıtla Van, bin 740 taşıtla Erzincan, bin 62 taşıtla Kars, 847 taşıtla Muş, 673 taşıtla Ağrı, 651 taşıtla Bitlis, 647 taşıtla Iğdır, 517 taşıtla Bingöl, 420 taşıtla Ardahan, 194 taşıtla Tunceli, 135 taşıtla Hakkari takip etti.



