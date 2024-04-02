Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü nedeniyle Van Valisi Ozan Balcı, yazılı bir mesaj paylaştı.

Vali Balcı, mesajında; “Kadim şehrimiz Van'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 1'inci Dünya Savaşı'nda cennet vatan toprağını ve bölgemizi işgal etmeye çalışan düşman güçlerine, kahraman ecdadımız Van'da 30 bin şehit vererek dur demiştir” diye kaydetti.

Vali Balcı, mesajında şu ifadelere yer verdi; “2 Nisan 1918'de Ali İhsan Sabis komutasındaki Türk ordusunun Van'a girmesiyle şehrimiz yeniden istiklâline kavuşmuştur. Şehrimiz ve bölgemiz, kahramanca müdafaa edilerek 120 kar beyaz evladımızın ve binlerce şehidimizin kanı Van topraklarıyla sulanmıştır. Zeve de bunun en bariz örneğidir. Bizler de şehitlerimizin bize emaneti kutsal vatanımızı her daim ileriye taşımayı ve kadirşinas hemşehrilerimizle yaşadığımız Van'ımızın tüm güzelliklerini yeni nesillere aktarmayı kendimize görev adletmeyi sürdürmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”