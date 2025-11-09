AA muhabirinin TDV'den aldığı bilgiye göre, Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi, "Gazze'nin Geleceği" temasıyla 11 ve 12 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

Zirveye, ulusal ve uluslararası yetkililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, insan hakları savunucuları, akademisyenler ve medya temsilcileri katılacak.

Türkiye ve 48 ülkeden 200'den fazla kurum ve kuruluşun temsilcisinin katılım sağlayacağı zirvede 400'den fazla katılımcı yer alacak.

Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden insani krize kalıcı ve etkili çözüm bulmayı hedefleyen zirvede, ateşkesin ardından altyapıdan sağlığa, eğitimden barınmaya kadar hayati alanlarda yaşanan yıkımdan etkilenen milyonlarca sivilin, insani yardım ihtiyaçları ile ortak ve sürdürülebilir çözüm mekanizmaları ele alınacak.

İki gün sürecek zirvede düzenlenecek 5 çalıştayla Gazze'de kapsamlı ve sistemli insani yardımla ilgili tüm başlıklar müzakere edilecek.

Zirvenin sonunda sonuç bildirgesi açıklanacak.