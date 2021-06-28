Edremit Belediyesinin ‘Kültür ve Turizm’ dergisi yayın hayatına başladı

Van’ın Edremit Belediyesinin, kentin zengin tarih, kültür ve turizmini okuyucuyla buluşturan “Edremit Kültür ve Turizm” dergisi yayın hayatına başladı.



Belediye Başkanı İsmail Say’ın göreve başlamasıyla özellikle turizm alanında önemli çalışmalara imza atan Edremit Belediyesi, kentin zengin tarih, kültür ve turizmini tanıtmak amacıyla “Edremit Kültür ve Turizm” dergisini okuyucularla buluşturdu. İlk sayısında Edremit’in turizm alanında önemli bir yere sahip olan değerlerinin yer aldığı dergi, her sayısında farklı konulara yer verecek. Oldukça zengin ve değerli metinler barındıran derginin ilk sayısında, Edremit’in güzellikleri başta olmak üzere Şamran Kanalı, Kız Kalesi, kiliseler, Zerrin Kadeh Çiçeği, Engil Şalelesi, flamingolar, yöresel el sanatları, Ali Paşa ağıtı, Dilkaya Höyüğü, Dönemeç Deltası, Dev Damı, taş sokaklar, Urartu surları, Zivistan Kalesi ve Urartu yazıtları gibi konular yer aldı.

Edremit Belediyesi, kentin turizmine katkı sunmak için hazırlayıp yayınladığı “Edremit Kültür ve Turizm” dergisini 3 ayda bir okuyucuyla buluşturacak.