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Akdamar Adası'na Seferler Başladı

Van’ın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Akdamar Adası’na otobüs seferleri düzenlenmeye başlandı.

Turizm 23.08.2021, 15:47
Akdamar Adası'na Seferler Başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Akdamar Adası’na vatandaşların güvenilir, rahat ve konforlu bir şekilde yolculuk yapmaları için Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası İskelesine otobüs seferleri başlattı. Otobüsler il merkezinden saat 07.00, 10.00, 13.00 ve 16.00’da hareket edecek, Akdamar İskelesinden kent merkezine ise saat 08.30, 11.30, 14.30 ve 18.00 saatlerinde hareket edecek.

Otobüslerin gidiş-geliş güzergahları da Zaferler İlköğretim Okulu, Ezberciler, Maraş Caddesi, İpekyolu Caddesi, Edremit çarşı ve Gevaş Akdamar Adası İskelesi olarak kararlaştırıldı.

Akdamar İskelesine gidiş gelişlerin ücretleri ise tam bilet 7.5 TL, öğrenciler için de 3.75 TL olarak belirlendi.

#akdamar adası
Yorumlar (1)
Hakan 20 saat önce
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