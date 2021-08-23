Akdamar Adası'na Seferler Başladı
Van’ın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Akdamar Adası’na otobüs seferleri düzenlenmeye başlandı.
Van Büyükşehir Belediyesi, Akdamar Adası’na vatandaşların güvenilir, rahat ve konforlu bir şekilde yolculuk yapmaları için Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası İskelesine otobüs seferleri başlattı. Otobüsler il merkezinden saat 07.00, 10.00, 13.00 ve 16.00’da hareket edecek, Akdamar İskelesinden kent merkezine ise saat 08.30, 11.30, 14.30 ve 18.00 saatlerinde hareket edecek.
Otobüslerin gidiş-geliş güzergahları da Zaferler İlköğretim Okulu, Ezberciler, Maraş Caddesi, İpekyolu Caddesi, Edremit çarşı ve Gevaş Akdamar Adası İskelesi olarak kararlaştırıldı.
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