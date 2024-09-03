Türkiye’de tüm gözler, ağustos enflasyon verisine odaklanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

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Düzenlenen anketlerin sonucuna göre ekonomistler, ağustos ayında enflasyonun aylık yüzde 2,64 artarak, yıllık yüzde 52,20'ye ineceğini bekliyordu.