Xiaomi'den yeni akıllı telefon serisi: Civi! Civi ne zaman çıkıyor? Civi’nin fiyatı ne kadar?
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte her geçen gün yeni özelliklerle ve yeni tasarımlı telefon üretilmeye başlıyor. Hızlı bir şekilde zirveye tırmanan telefon pazarında da en ön sıralarda olan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni bir seri daha üretti. Civi olarak adlandırılan yeni akıllı telefon serisi, 27 Eylül'de Xiaomi tarafından resmen tanıtılacak.Xiaomi'den yeni akıllı telefon serisi: Civi! Civi ne zaman çıkıyor? Civi’nin fiyatı ne kadar?
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte her geçen gün yeni özelliklerle ve yeni tasarımlı telefon üretilmeye başlıyor. Hızlı bir şekilde zirveye tırmanan telefon pazarında da en ön sıralarda olan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni bir seri daha üretti. Civi olarak adlandırılan yeni akıllı telefon serisi, 27 Eylül'de Xiaomi tarafından resmen tanıtılacak. Xiaomi'den yeni akıllı telefon serisi: Civi! Civi ne zaman çıkıyor? Civi’nin fiyatı ne kadar?
XIAOMI CIVI DETAYLARI
Xiaomi'nin Civi serisi için hazırladığı görüntülerde, telefonun arka kısmında üçlü kamera olacağı görülüyor.
Xiaomi'nin Civi serisinde nasıl bir donanıma yer vereceği şimdilik bilinmiyor. Ancak iddialara göre bu seri, orta segmentin en üstünde konumlanacak.
Telefonla ilgili daha fazla detay için 27 Eylül'deki tanıtım etkinliğini beklememiz gerekecek.
kaynak:ensonhaber
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