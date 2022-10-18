Tik Tok'a yaş sınırı geldi!

TikTok, yaptığı bir duyuruyla canlı yayın özelliğinde değişikliklere gittiğini açıkladı.

TEKNOLOJİ 18.10.2022, 16:05 18.10.2022, 16:13
Tik Tok'a yaş sınırı geldi!

Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

TikTok, yaptığı bir duyuruyla canlı yayın özelliğinde değişikliklere gittiğini açıkladı.  Şu an TikTok kullanıcılarının canlı yayın açması için 16 veya daha üzeri bir yaşta olması gerekiyor. 23 Kasım’dan itibaren ise bu yaş sınırı değişerek 18’e yükselecek.

TikTok'a +18 yayınlar geliyor

Ayrıca önümüzdeki haftalarda yalnızca yetişkinlerin izleyebileceği canlı yayınlar uygulamaya eklenecek. Yetişkinlere uygun içerikleri,18 yaşından küçük kullanıcılar izleyemeyecek.

Yetişkinlere özel canlı yayınların cinsellik ve şiddet gibi ögeler içeren içerikleri kapsamadığını belirtelim.

tiktok

Cinsel içerikler yasak olmaya devam edecek

Platform, geleneksel olarak "yetişkin" olarak kabul edilecek içeriğin çoğuna katı bir yasak getiriyor. Şirketin halihazırda topluluk yönergeleri , “Çıplaklık, pornografi veya müstehcen içeriğe izin vermiyoruz.” diyor.

Bunun yerine şirket, yetişkinlere özel içeriklerin reşit olmayan kişilere gösterilmesini engelleyecek.

Örneğin 18 yaş üstü bir komedi programı veya zor bir yaşam deneyimini anlatan canlı yayınlar, 18 yaş altına gösterilmeyecek.

Kaynak: EnsonHaber

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