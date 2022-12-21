Sınır Tanımayanların Dünyasına İlk Adımı ZoogVPN ile Atın!

İnternetin yaygınlaşması ile beraber bu sanal dünyadaki pek çok içeriğe bazı devletler tarafından sansür ve yasak getirilmiştir. ZoogVPN bu engelleri aşabilmek için dünyadaki farklı konumlardan internete bağlanabilme olanağı sunmaktadır.

PPTP ve OpenVPN protokolü de dahil olmak üzere en iyi VPN protokollerini kullanıcılarına seçenek olarak sağlamaktadır. ZoogVPN sağladığı hizmetleri kullanıcı odaklı gerçekleştirmektedir. Ek sunucular ile daima kapasitesini artıran firma, vpn kullanırken hızlı internet erişimini ve kullanıcı gizliliğini garanti etmektedir.

Windows 11 VPN Ekleme Nasıl Yapılır?

ZoogVPN’i Windows’un farklı sürümlerinde kullanmak mümkündür. Windows 11 vpn ekleme işlemi yapmak isteyen kişiler ZoogVPN üzerinden bu işlemi yapabilmektedir. Windows 11 için VPN yüklemek isteyen kişiler site üzerinden kayıt yaptıktan sonra bu işlemi gerçekleştirebilmektedir. Kayıttan sonra tek yapılması gereken VPN ağına bağlanmaktır.

ZoogVPN’in sunduğu VPN ağı ile kullanıcılar, ülkelerinde yasaklanmış veya işlem kısıtı bulunan herhangi bir içeriğe ulaşabilmektedir. Ayrıca ücretli içeriklere de bu VPN ağı ile erişebilmek mümkündür.

Türkiye’de Ücretsiz VPN Nasıl Kullanılır?

Coğrafi sınırlamalardan kurtulmak isteyen pek çok kişi uygun ve güvenilir bir VPN ağı aramaktadır. Çoğu VPN ağı başlangıçta ücretsiz olmakla beraber sonradan ücret talep etmektedir. ZoogVPN ise kullanıcılarını ön planda tutarak ücretsiz VPN hizmetlerine sınırsız ve ömür boyu erişim sağlamaktadır.

ZoogVPN’in ücretsiz VPN ağı 10 GB bant genişliğine ve 3 sunucuya sahiptir. Ücretli premium ağı ise sınırsız bant genişliği ve 50’den fazla sunucuya sahiptir. Bunun dışındaki tüm özellikleri premium ağı ile aynı özelliklere ve hizmet kalitesine sahiptir. İnternet servis sağlayıcılarının internet trafiğini kontrol etmek için internet hızını düşürmesini engellemektedir. Bu şekilde internette hızlı bir şekilde dolaşmayı sağlamaktadır. Ayrıca kişilerin bilgilerinin ve verilerinin gizliliğini garanti ederek güvenilir bir hizmet sunmaktadır.

Firmanın bu hizmeti TV, bilgisayar, telefon gibi pek çok cihazda ve Android, Windows, İOS gibi pek çok işletim servisinde kullanılabilmektedir. Bu nedenle ZoogVPN, vpn free Turkey kapsamında muadillerine göre sağladığı 2 kat fazla veri erişimi, sağladığı internet hızı ve güvenilirliği ile bilinmektedir.