Sanal Gerçeklik Nerelerde Kullanılmaktadır?

VR (Virtual Reality), sanal gerçeklik anlamına gelmektedir. Var olan gerçek bir ortamı klonlamak ya da hayali bir ortam oluşturan sesleri, görüntüleri ve farklı diğer duyumları üretmek için VR başlıklarını kullanma türünde ileri safhada teknoloji kullanımını içermektedir. Sanal gerçeklik ile deneyimlenen her duyu bilgisayar ortamında yaratılmış üç boyutlu dünyaya aittir. Sanal gerçeklikte görme duyusunun yanı sıra duyma, hareket gibi bir çok etmenden de faydalanılmaktadır. Sanal gerçeklik konusunda teknolojik çalışmalar giderek artmakta ve tüketiciler bu araçlara daha kolay ulaşabilmektedir. Sağlık sektörü için konuşursak, sanal gerçeklik teknolojisi deneyimleri bir adım öteye taşımaktadır.

Sanal gerçeklik teknolojisi eğitimde de kolaylık sağlamaktadır. Fen ve sağlık uzmanlarını eğitmek, tanı koymak ve mühendislikte deneyimleri bir adım öteye taşımaktadır. Bu teknoloji sayesinde ameliyatların ve robotik cerrahinin gelişmesiyle uzaktan müdahale edilmesi mümkün oluyor. Eğitimde sanal gerçeklik kullanımı eğitim ve öğretim ile ilgili problemlerin çözülmesinde büyük avantajlar sağlıyor. Bu sayede sektörlerin çoğunda, mühendislik ve tasarım alanlarında ihtiyaç duyulan testler, veri analizleri, tanıtımlar, teknik eğitimler vb. çeşitli iş süreçleri düşük maliyetlerle ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Yakın gelecekte eğitim, sağlık, otomotiv, endüstriyel üretim, savunma ve eğlence sektörlerinde hayatımızı kolaylaştıran ve değer katan yeni çözümler ve uygulamalar hedeflenmektedir.

Üç Boyutlu Kurumsal Çözümler

Sanal gerçeklik, 3D modeller ve ortamlar, kullanılan yazılım ve donanımlar ile, tüketicinin görsel, işitsel ve dokunsal duyularına hitap eder. Ancak sadece eğlence amaçlı kullanılmamaktadır. Sanal gerçeklik uygulamaları bir yandan turistik amaçlı kullanılırken bir yandan da uluslararası ameliyatlara imkan sağlamaktadır. InfoTRON, 1994 yılı haziran kurucuları Tarcan Kiper ve Burak S.Pekcan tarafından yüksek teknolojiye dayalı çözümler ve hizmetler üretmek hedefi amaçlanarak faaliyete geçirilmiştir.

InfoTRON, personel eğitimleri sayesinde durağanlıktan kurtulup teknolojisini sürekli yenilemekte ve gün be gün gelişme katetmektedir. infoTRON firmasının çözüm ve hizmet çeşitliliği; CATIA çözümleri endüstriyel tasarım, mühendislik, 3d printing, tersine mühendislik, CAD/CAM gibi ürün geliştirme teknolojileri hizmetlerini sağlamaktadır. Ayrıca sağlanan hizmetler; yazılım geliştirme, danışmanlık, ürün yaşam döngüsü yönetimi (Dassault Systemes–PLM), sanal gerçeklik, simülasyon sistemlerine yönelik gerçek-zamanlı sistem ve yapıların kurulmasına kadar uzayan geniş bir yelpazeden oluşmaktadır.