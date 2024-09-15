Sınav Merkezleri Rekor Sayıda Dağıtıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen bu önemli sınav için, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da toplam 227 sınav merkezi kuruldu.

Binlerce Sınav Salonu Hazır Durumda

Sınavın yapılacağı alanlar oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış durumda; 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon, sınavın düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesi için hazır bekliyor.

Geniş Katılım ve Yoğun İlgi

KPSS Ortaöğretim sınavı, ülke genelindeki tüm adaylar tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla bekleniyordu ve bu geniş çaplı düzenleme, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılması için titizlikle hazırlanmış durumda.

Sınavın Başlamasıyla Sıra Dışı Bir Güne Merhaba

Bugün, KPSS Ortaöğretim sınavının başlamasıyla birlikte, adaylar ve aileler için oldukça heyecanlı ve önemli bir dönemeç başladı; sınav sonuçları, tüm katılımcıların geleceği açısından büyük bir önem taşıyor.