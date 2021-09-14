Zafer Partisi Van-İran Sınırında “Hudut Namustur” pankartı açtı

Bir süredir Afganistan’dan Türkiye’ye yönelik artarak devam eden Afgan göçü ve ortaya çıkan sınır güvenliği zafiyetine dikkat çekmek için Van - İran sınırına giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, burada “Hudut Namustur” pankartı açtı.

Türkiye’de tüm sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi konusunda en iddialı siyasi parti konumundaki Zafer Partisi, Genel Başkan Ümit Özdağ, Genel Başkan Yardımcıları Cezmi Polat, Seyit Yücel, Serdar Öztürk ve Burak Mengü ile birlikte Van-İran sınırına giderek, Afgan göçünün geçiş noktaları ve sınırda alınan güvenlik önlemlerini yerinde incelemek üzere Van’a gitti.

Van-İran sınırına giden Zafer Partisi heyeti, Soğuksu Sınır Karakolu’nu ziyaret ederek, askeri yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Van’ın Çaldıran İlçesi’ndeki Soğuksu Köyü ile Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi arasındaki bölgede sınırın sıfır noktasına giderek, burada “Hudut Namustur” pankartı açan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, burada yaptığı açıklamada, “Zafer Partisi olarak bugün Afganistan’dan başlayıp İran üzerinden Türkiye’ye uzanan Afgan göçünü ve sınırda alınan tedbirleri yerinde incelemek için Van’a geldik. Bu incelemeyi yaparken, hududun namus olduğunu Zafer Partisi olarak tekrar hatırlatmak ve altını çizmek istiyoruz.

Zafer Partisi, bu sınırda güvenliğin sağlanmasının tek yolunun “Anadolu Kalesi” Projesini gerçekleştirmek olduğunu biliyor. Mayınlar Avrupa Birliği’nin sağlamış olduğu fonlarla tek tek sökülürken yerine merdivenle aşınabilecek kolaylıkta duvar inşa etmek Türkiye’nin güvenliğini sağlamaz. Önümüzdeki dönemde hem Afganistan’dan hem Asya’nın başka yerlerinden ülkemize yönelik göçte büyük bir artış olacak. Mevcut hükümetin, saray rejiminin aldığı önlemler Türk Milleti’nin ve Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini sağlamaya uygun ve yeterli değildir. Hudut namustur, Zafer Partisi bu namusu sonuna koruyacağı konusunda Türk milletine söz veriyor” dedi.*

*Haberiniz sitesinden alıntıdır.