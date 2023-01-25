Yılın ilk MGK'sı bugün toplanıyor
2023 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Masada en önemli gündem maddesinin İsveç'te yaşanan gelişmeler olması bekleniyor.
2023'ün ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanacak.
Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak.
Beştepe’de yapılacak toplantının öne çıkan ana gündemi ise Ankara-Stockholm hattında yaşanan gelişmeler.
İsveç'teki provokasyonlar gündemde
Son günlerde Türkiye'ye yönelik İsveç'te gerçekleştirilen provokasyonlarla ilgili değerlendirmeler yapılacak.
7 ay önce Madrid'de imzalanan 3'lü mutabakatı ihlal eden İsveç'in NATO'ya üyeliği için atılacak adımlar ele alınacak.
Şam yönetimi ile temaslar görüşülecek
Toplantının bir diğer konusu Şam yönetimi ile 11 yıl sonra kurulan ilk resmi temas olacak.
1 ay önce savunma bakanlarının Moskova'da bir araya gelmesiyle başlatılan Türkiye-Rusya-Suriye 3'lü görüşmelerinde gelinen aşama masaya yatırılacak.
Sürecin liderler düzeyine taşınması için izlenecek yol haritası konuşulacak.
Terörle mücadelede masada
Bu yılın ilk MGK toplantısında yurt içinde ve sınır ötesinde PKK/YPG'ye yönelik sürdürülen terör operasyonlarında gelinen son durum da değerlendirilecek.
FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede alınacak ilave tedbirler görüşülecek.
Yunanistan'ın silahlanma faaliyetleri
Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonlarının olacağı tahmin ediliyor.
Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.
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