Yeşil Sol Parti Van'da Kongreye Gitti

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) yeni oluşumlarından biri olan Yeşil Sol Parti, Van'da olağanüstü kongreye gitti. Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Van Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Mustafa Avcı, HDP il ve ilçe yöneticileri katıldı.

Olağanüstü kongrede il eş başkanlığına daha önce HDP Van il eş başkanı olarak da görev yapan Veysi Dilekçi ile Gönül Uzunay seçildi.

İŞTE YEŞİL SOL PARTİNİN VAN'DAKİ YENİ YÖNETİMİ: