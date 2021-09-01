Van Valiliği Mitinge İzin Verdi

HDP'nin kısa bir süredir davet çağrısı yaptığı 1 Eylül Dünya Barış Günü' mitingine Van Valiliğinden izin çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da katılacağı '1 Eylül Dünya Barış Günü' mitingi bugün saat 15.00'de Musa Anter Barış Parkında yapılacak.