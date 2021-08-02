Temel Karamollaoğlu: Van'a uçak bileti bulmak dert!

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Van İl 7. Olağan Kongresinde konuştu. Kongre'de Van'ın sorunlarına değinen Karamollaoğlu, Van'daki uçak sıkıntısına dikkat çekti. Van'a uçak bileti bulmanın dert olduğunu söyleyen Karamollaoğlu; "

Daha sonra konuşma yapan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, konuşmasının giriş bölümünde Van’ın uçak problemine değindi. THY’de uçak bulunduğunu ancak Van’ın uçak sorunu yaşadığını ifade eden Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Şu anda THY bütün uçaklarını sefere koymuş değil, hangarlarda bekliyor, ama işin garibi Van’a uçak bileti bulmak bir dert. Şimdi ancak 8-9 sefer yapılabiliyor Van’a. Niye? Cevabı yok. İnsanlarımız şikâyet ediyor. Uçağa binmek istiyor ama Türk Hava Yolları Van’a uçak tahsis etmiyor. Ben anlamıyorum. Ülkenin her noktasında problem var, çözüm belli, imkân var iktidar o imkânı kullanmaktan imtina ediyor. İşte gerçek bu… Bir sel felaketi yaşandı Başkale’de, kısmen Gürpınar’da her zaman iktidar bunlara karşı önlem alamayabilir ama hazırlıklı olmak gerekir. Onun için bundan sonra bu felaketlere karşı hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz.” ifadelerini kullandı.