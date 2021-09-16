Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

Memleket Partisi hafta sonu ilk kurultayını gerçekleştirmeye hazırlanırken, Genel Başkan Muharrem İnce cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu söyledi. İlk kurultayını 18 Eylül cumartesi günü yapacak olan Memleket Partisi’nin Genel Başkanı Muharrem İnce gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Kurultayın ardından yollara düşeceklerini ve üye kampanyası başlatacaklarını söyleyen İnce, cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu belirterek, “Bu partiyi kurmuşsak, ben aday olmuyorsam ne diye duruyorum. O zaman burada durmanın bir anlamı yok” dedi.

AÇIKTA KALMAK İSTEMİYORUZ DEDİ

17 Mayıs’ta parti kurup, 18 Eylül’de kurultaya giden, 53 ilde örgütlemesini tamamlayan, cumhuriyet tarihinde ikinci bir parti olmadığını düşünüyorum. 81 ili de bekleyebilirdik. Neden beklemedik? Çünkü erken seçim dedikoduları var, açıkta kalmak istemedik. Seçime girmek istiyoruz.

Kurultaydan sonra yollara düşeceğiz. Seçime hazırlanacağız. Ne cumhur, ne millet, tek yol memleket. Eski partimde kurultay delegelerinden imza toplanıyordu. Seçimde bu oylar fire veriyordu. Tüzüğümüze genel başkan adayı olan kişi 250’den fazla imza toplayamaz diye sınır koyduk. Genel başkan delegelere baskı kurmasın diye. 15 bin civarında üyemiz var. Üye kampanyası başlatacağız yakında. İlk hedef 100 bin üye. 100 bin imza ile cumhurbaşkanı. Şimdilik ‘adayım’ diyemiyorum, “aday adayıyım” diyorum.

(“İttifaka dahil olacak mısınız?” sorusu üzerine)Siyaset iddia ve ikna işidir, biz iddiamızı ortaya koyuyoruz. Biz tek başımıza alacağız iddiasıyla yola çıktık. Seçime üç ay kala bakarız, anket yaptırırız. Bu yorgun Erdoğan’ın değişmesi için ne gerekiyorsa yaparız. Partinin genel başkanı aday olmayacak da dışardan biri gelip aday olacak diye bir şey yok. Ben aday olmayacaksam ne diye duruyorum ki burada.

SEÇİM 2.TURA KALIRSA KİMİ DESTEKLERSİNİZ?

Üyelere sormalıyız. Kesinlikle çoklu aday olmalı. “Tek aday” önerisi matematik bilmeyenlerin önerisidir. Kılıçdaroğlu, Akşener ayrı ayrı aday olmalı. HDP aday çıkarmalıdır. Aday sayısı ne kadar çok olursa katılım o kadar yüksek olur. Erdoğan 1. turda 50+1 alıyorsa, alıyordur. Yapacak bir şey yok. Ama seçim 2. tura kalırsa, kim 2. ise onu desteklemek için topluma söz verilmelidir. Çatı aday, katılımı düşürecektir. Bir kesim mutlaka beğenmeyecektir, sandığa gitmeyecektir.

İTTİFAK OLACAK MI?

Seçime tek başına gitmeyi zorlayacağız. İttifak seçime yakın olur. Seçim yokken ittifak ortaklığını saçma buluyorum. O zaman birleştirin partileri. Memleket Partisi’nin hedefi yüzde 50+1’i almak. Seçime yakın ittifaklara bakarız.