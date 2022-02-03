Milletvekillerinden Van İl Müftüsüne Rica

AK Parti'nin Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in, Van İl Müftülüğüne mülakata girecek 'yakınları' için yazılı talimat gönderdiği ortaya çıktı.

SİYASET 03.02.2022, 14:22 03.02.2022, 14:35
Milletvekillerinden Van İl Müftüsüne Rica

AK Parti milletvekilleri Van Müftüsü’ne yazı göndererek yakınları için torpil ricasında bulundu. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Van İl Müftülüsü Ömer Keskin’e, TBMM amblemi ve imzası bulunan 5 Ocak 2022 tarihli yazısında “Aşağıda bilgileri bulunan 4/B İmam Hatiplik mülakatına girecek ilgililerin değerlendirilmesi hususunu rica ederim” ifadesi yer aldı.

“HEMŞERİLERİME MÜLAKTLARDA YARDIMLARINIZ BEKLERİM”

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise 10 Ocak 2022 tarihli Van Müftüsü Ömer Keskin’e hitaben “Sayın Hocam” diye başladığı talimat yazısında “Aşağıda ismi yazılan hemşerilerimin kurumunuzda girecekleri mülakatlarda yardımlarınızı beklerim” dediği görülüyor.

AK Parti milletvekilinin torpil Müftülükten, imam alımı için torpil talep ettikleri yazıları sosyal medyada gündem oldu.

İddialarla ilgili Van Müftülüğü her hangi bir açıklama yapmazken, SÖZCÜ’nün aradığı Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi telefonlara cevap vermedi.

Kaynak: Sözcü

#ekrem çelebi #Vahit Kiler
Yorumlar (7)
van sevdalısı 1 saat önce
sahipsiz memeleket olusumuzun tescilidir vanda adammı kalmadı diğer illerin vekilleri el uzatıyor buraya
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Ahmet 1 saat önce
Van il müftülüğü bir numaralı torpilin döndüğü yer mülakat yapıyorlar müftüler kendi tanıdıklarını geçiriyor ..kpssden yüksek puan alsan bile hikaye bunların gözünde kimin akrabasisin onemli olan o..imam esi veya kiziysan zaten kkö cepte yetkililerin bu kurumu denetlemesini rica ediyoruz..alım listelerine bakılsın herşey ortada puansız çalışan bir sürü kişi var orda .. kpssz kadrolu hocalar var..bakılsın herşey açık ortada .. müftüler kendi yerleriymis gibi davranıyor...
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mertcan kayatürkoğlu 41 dakika önce
yeni olan birşey değil adalet yok bu kurumda muftü kafasına göre işe alıyor imam eşiysen kızıysan işin garanti yada muftunun yakınıysan listelere bakılsın hersey ortada kpssz kadrolu olan hocalar var.. bakılsın isimlere.. muftu bey unutma ora devletin yeri.. senin değil..
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Yasemin 58 dakika önce
Van il müftülüğü denetlensiz sahipsiz kurum kpssz torpille ise alınan hocalar var binlerce şahit var listeler ortada bakılsın sınavsız alinanlar belli
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mertcan kayatürkoğlu 40 dakika önce
denetim istiyoruz.. gercekler cıksın
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AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR 32 dakika önce
KAÇACAK DELİK ARAYACAKSINIZ MERAK ETMEYİN SİZ YEMEYE DEVAM EDİNN ...
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mertcan kayatürkoğlu 27 dakika önce
puan önemsiz! eski calişan muftu yardımcılarıda torpilli alım yapıyordu sadece torpıilin döndüğü bir kurum denetim yapılsa ortaya cıkar.. kim kimi puansz almış tarihleri ortada.. sınav tarihleri alımlar hepsi kayıtlı muftulukte..
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