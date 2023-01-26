İYİ Parti fena karıştı! 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıyız' deyip istifa etti

İYİ Parti fena karıştı. Bugünkü Altılı masa toplantısı öncesi "İYİ Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil" diyen Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, partiyi karıştırdı. İYİ Parti'de toplanan Altılı Masa liderlerinin görüşmeleri devam ederken, Cihan Paçacı, İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti.

İstifa açıklamasında neler söyledi

Cihan Paçacı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, Aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Cihan Paçacı ne demişti?

Cihan Paçacı, bugün Nagehan Alçı'ya konuşmuş ve "Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz. Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor." demişti.

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