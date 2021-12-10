Gelecek Partisi İpekyolu İlçe Başkanlığı'na atanan Gökhan Barçin: Gençler bizim geleceğimiz 

Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi İpekyolu İlçe Başkanlığı’na atanan Gökhan Barçin, Wan Haber’e özel açıklamalarda bulundu.  

SİYASET 10.12.2021, 14:44
Gelecek Partisi İpekyolu İlçe Başkanlığı'na atanan Gökhan Barçin: Gençler bizim geleceğimiz 

Gelecek Partisi İpekyolu İlçe Başkanlığı’na, 7 Aralık’ta Gökhan Barçin atandı. Barçin, Wan Haber’e konuşarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Sözlerine otobiyografisini ve atanma sürecini anlatarak başlayan Barçin “Van doğumluyum, yaklaşık 15 yıla yakındır sağlık sektöründe hizmet veren normal bir vatandaşım. Hâlen devam eden bir STK görevim var. Gelecek Partisi’ndeki oluşumum şöyle başladı, Gelecek Partisi’ne ilk geldiğimde Gençlik Kolları’nda görev aldım. Teşkilat Başkanı olarak görev aldım. Çok uzun sürmedi zaten 3 ay sürdü. 3 ay sonunda yapılan istişareler sonrası sürpriz bir adım da benim için atıldı. İlçe Başkanlığı görevi verildi. Bu görev çok kutsal ve çok güzel bir görev. Beni bu konuma getiren öncelikle Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, İl Başkanımız Abdulhekim Karabıyık’a çok teşekkür ediyorum. İlçe Başkanı olmak, özellikle İpekyolu İlçe Başkanı olmak çok büyük yükümlülük ve sorumluluk isteyen bir görev. 19 Aralık’ta İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi’nde partimizin 2. yıl dönümü kutlaması var. Kalıcı yetki belgesi ve rozetimi o gün Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'ndan alacağım” dedi.  

‘Özgürlükçü ve demokrat’ 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu örnek aldığını belirten Barçin, “Örnek aldığımız siyasetçiler var. Bunlardan biri de Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu. Hem diplomasi olarak hem uzlaşmacı kişiliği olarak örnek verebilirim kendisini. Siyasetten önce bir hoca. Çok değer gören bir isim. Biz partimizde her zaman şunu deriz, özgürlükçü ve demokrat. Siz bugün ne olursanız olun bizim için önemli olan sizin insan olmanızdır. Biz buna kıymet veriyoruz. Bizim partimizin girişinde polis yoktur. Bizim partimizin kapısı açıktır, istediğiniz zaman girebilirsiniz” diye konuştu.  

‘Gelecek hepimizin’ 

Barçin, gençler için hedeflerinin olduğunu dile getirdi. İktidar olduklarında işsizliğin önüne geçeceklerini ifade eden Barçin, “Biz İktidar olacağız. Bunu alenen söylüyoruz zaten. Onun için hedeflerimiz öncelikle gençler. Ben yaşım itibariyle de gençleri hep ön planda tutuyorum. Çünkü gençler bizim geleceğimizdir. Gelecek de hepimizindir. Gençlere iş istihdamı sağlamak, gençlerin önünü açmak, özellikle madde bağımlısı olan gençleri bu bataklıktan kurtarmak. En büyük problemimiz işsizlik ve işsizlikten öte, şu ekonomide yapılan zamlar ve bunların önüne geçebilmek. Biz erken seçim demiyoruz, hemen seçim diyoruz. Çünkü ülkenin gidişatı hiç iyi değil, özellikle ekonomide. Bizlerin de şu an Van için yapabileceği şey gençlere istihdam sağlamak, bu karaborsanın önüne geçmeyi çok istiyoruz. Biz buradan Batıya gitmek için uçakla gidiyoruz. Biz o uçağı satın mı alıyoruz? Mükemmel bir pahalılık var. Sefer sayıları çok az” ifadelerini kullandı.

Fatma Polatcan / WanHaber - Özel

#gelecek partisi #Gökhan Barçin
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