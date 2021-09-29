Fatih Erbakan Van'da
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında partisinin Van İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında partisinin Van İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Erbakan, "Bu zamana kadar bölgemizde emperyalistlerin oyunları nasıl bozulduysa, önümüzdeki dönemde de yine bölge insanımızın şuuruyla, ferasetiyle ve kardeşlik ruhuyla yine bozacağız. Van, Bitlis, Hakkari, Ağrı; İsrail'in değil, İslam Birliği'nin, büyük Türkiye'nin vilayetleri olarak kalacaklardır" dedi.
Erbakan, bu zamana kadar bölge insanı dış güçlerin, emperyalistlerin oyunlarını nasıl bozduysa ilerki dönemde de bozacağını belirterek "Van, Bitlis, Hakkari ve Ağrı; İsrail'in değil. İslam Birliği'nin, büyük Türkiye'nin vilayetleri olarak kalacaktır. Malazgirt'te beraber omuz omuza mücadele edip şehit düştüysek, Kudüs'ün fethi için Selahattin Eyyubi'nin ordusunda savaşıp şehit düştüysek Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda asırlar boyunca birlikte omuz omuza mücadele ettiysek, Türk, Kürt, Arap ve Çerkez 84 milyon olarak bir duvarın tuğlaları gibi, birlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Aynen birinci 40 yılda Van nasıl Milli Görüş'ün kalesi olduysa, Erbakan hocamızı bağrına bastıysa, ikinci 40 yılda da Yeniden Refah'ı, bizleri bağrına basan Van yine Milli Görüş'ün kalesi olacaktır" diye konuştu. DHA
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