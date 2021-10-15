Eski Van milletvekiline hapis cezası

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van eski Milletvekili Aysel Tuğluk’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

SİYASET 15.10.2021, 14:50 15.10.2021, 15:31
Eski Van milletvekiline hapis cezası

HDP Van eski Milletvekili ve HDP eski Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk hakkında, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan, 25 Kasım 2012 ve 4 Nisan 2013 tarihlerindeki propaganda eylemlerine ilişkin yargılama tamamlandı. Sanık Aysel Tuğluk duruşmada üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Sanığa üzerine atılı eylemlerine konu suçtan mahkeme heyetince 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi.İHA

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