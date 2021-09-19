Erciş’te artan balık ölümleri meclis gündeminde!

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Van’ın Erciş ilçesinde bulunan Koçköprü Barajı’nda son günlerde balık ölümleri yaşanıyor. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Muazzez Orhan, artan balık ölümlerini meclis gündemine taşıdı. Orhan, Meclis Başkanlığı’na Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

‘Önlem alınmıyor’

Artan balık ölümlerine karşı herhangi bir önlem alınmadığını vurgulayan Orhan, “Van’ın Erciş ilçesine bağlı Geliyê Zîlan bölgesinde, 1978-1992 yılları arasında inşa edilen Koçköprü Barajı’nda, son dönemlerde çok sayıda toplu balık ölümü yaşandığı kamuoyuna yansımıştır. Barajda herhangi toplu balık ölümlerine karşı herhangi bir önlem alınmazken, toplu şekilde ölen balıkların halk tarafından tüketilmeye devam ettiği iddia edilmektedir. Önceki yıllarda su seviyesinin düşüklüğü sonrasında kirli bir tabaka ile kaplanan baraj bir çok amaçla kullanılmaktadır. Tarımsal arazilerin sulanmasında da kullanılan suyun nihai olarak Van gölüne karıştığı bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

‘HES nedeniyle’

Orhan, balık ölümlerinin HES nedeniyle gerçekleştiğinin iddia edildiğini dile getirerek “Barajın suyunu sağlayan derelerin üzerine yapılan HES’lerin suyun debisi ve akış yönünü etkilediği ve su seviyesinin çok hızlı bir şekilde düşürüldüğü, bunun sonucunda balıkların yaşaması için gerekli koşulların ortadan kalktığı ve toplu balık ölümlerinin yaşandığı iddia edilmektedir. HES nedeniyle balıkların oksijensiz kalması sonucunda toplu öldüğü veya hareketlerinin kısıtlanması nedeniyle kolay avlandığı görgü tanıklarınca ifade edilmektedir” dedi.

Orhan’ın, Kurum’a sorduğu sorular şöyle;

• Erciş’teki Koçköprü barajında toplu balık ölümleri hakkında bakanlığınız bir inceleme yapmış mıdır? Buradaki toplu balık ölümlerinin nedeni nedir? Toplu balık ölümlerinin önlenmesi amacıyla bakanlığınız hangi tedbirleri alacaktır?

• Erciş’teki Koçköprü barajına su taşıyan dereler üzerinde son yıllarda yapılmış veya yapımı devam eden HES’lerin ve inşaat sürecinin Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmış mıdır? Bu kapsamda toplu balık ölümlerinin olabileceği öngörülmüş müdür?

• HES inşaatları sonucu toplu balık ölümlerinin yaşandığı iddiası hakkında Erçiş’teki vaka için bir inceleme başlatacak mısınız? Ülke genelinde benzer başka vakalar mevcut mudur?

• Erciş’te toplu ölmüş balıkların halk tarafından tüketiminin risklerini azaltmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte hangi tedbirleri alacaksınız?

• Toplu balık ölümleri ve diğer çevresel zararlar nedeniyle yapım süreci devam eden HES’lerin inşaatının durdurulması planlanmakta mıdır?

• Türkiye’de HES’ler ve toplu balık ölümleri arasında dolaylı veya doğrudan bağlantı olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar mevcut mudur?