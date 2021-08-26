Davutoğlu: Kürtler bir sorunun adı değil, mağdurudur

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Hakkari’de konuştu. Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklenirken Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kanaat önderleri ile bir araya geldiği buluşma sonrası konuştu.

Davutoğlu, kendisinin başbakanlıktan ayrıldıktan sonra 90'lı yılların bütün aktörlerinin geri döndüğünün söyleyerek, "28 Şubat'ın koalisyon ortağı Bahçeli tekrar geldi ve kısıtlayıcı her türlü şeyi bu ülkeye egemen kılmaya başladı. Sedat Peker'in videolarıyla ortaya çıkan bütün aktörler geri geldi" dedi.

'GENÇLERİN YERİ MECLİS'

Davutoğlu'nun konuşmasının devamı şöyle:

-Halkımız 90'lı yılların aktörlerine teslim olmuş AK Partiyle HDP arasına sıkıştırılmak isteniyor. Biz bu kıskacı kıracağız. Ne kayyum ne KCK, sadece demokrasi.

-Biz tekleştirmeye gelmiyoruz, biz birleştirmeye geliyoruz. Biz buradaki gençleri Meclis'e taşımaya geldik. Gençlerin yeri dağlar değil, Meclis'tir.

-Sizleri KCK ile kayyum arasına sıkışmaktan kurtaracağız. Başbakan iken net tavır koyup kayyuma izin vermedim. KCK'ya da karşı çıktım.

-Ne kayyuma ne KCK'ya muhtaç olacaksınız. Biz sınırların ötesindeki Kürt kardeşlerimizi kendimizden ayrı düşünmedik. Biz emperyalistlerin çizdiği bu sınırları duvar gibi görmeyeceğiz.

HbrCaldıran