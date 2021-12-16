Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCILARI DEĞİŞTİ

Karara göre; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı, yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Şakir Ercan Gül

Yunus Elitaş

MÜDÜRLÜKLERDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.

BDDK'DA YAPILAN ATAMALAR

BDDK İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, BDKK üyeliklerine ise Mustafa Balcı ve Olcay Turan atandı.

Atamanın 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.

ensonhaber