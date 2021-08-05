CHP heyetinden Başkale'ye ziyaret

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Geçtiğimiz hafta sonu Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yağmur sonrası oluşan sel, Esenyamaç ve Gedikbaşı mahallelerinde ev ve ahırların yıkılmasına neden olurken ilçede dere yataklarının taşmasına ve tarım alanlarının zarar görmesine sebep oldu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Heyeti ile beraber bölgeye bir ziyaret gerçekleştirerek sel felaketinden dolayı mağdur olan ailelere ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in gerçekleştirdiği ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, İBB Meclis Üyeleri Doğan Tekel, Tuğba Dönmez, İsmail Budak, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, Belediye Başkan Danışmanları Baki Aydöner, Bülent Akköse ile İSKİ Şube Müdürü Mehmet Kadri Feyat ve CHP Van İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet eşlik etti.

"YARALARIMIZ HEP BİRLİKTE SARARAK GEÇİRECEĞİZ"

Ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selam ve geçmiş olsun dileklerini ileten Yüksel "Ülkemiz son günlerde doğal felaketler karşısında ciddi sınavlar veriyor. Manavgat'ta başlayan ve 38 ilimizde yaşanan orman yangınlarının üstüne geçen hafta sizlerinde sel felaketi ile karşı karşıya kalması millet olarak hepimizi derinden yaraladı. Bu günleri dayanışma içerisinde, yaralarımızı hep birlikte sararak geçireceğiz ve asla yalnız değilsiniz." vurgusu yaptı.

"KADER'İ, KARTAL'DA MİSAFİR EDECEĞİZ"

Sele kapılarak akrabaları tarafından son anda kurtarılan ve çamura bulanmış görüntüleri sonrası Türkiye gündemine yerleşen Kader Yurtseven'i ziyaret edip “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Başkan Yüksel, Kader ve kardeşini İstanbul’ a davet ederek Kartal'da misafir edeceğini açıkladı.





"YAŞANAN AFETLERİ TV'DEN İZLEMİYORUZ"

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, felaketin yaşandığı ilk andan itibaren bölgede olduklarını ve yurttaşlarların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ifade ederek, "Ülkemiz çok zor zamanlardan geçiyor. Son zamanlarda yaşanan afetler bizleri çok üzüyor. CHP, olarak bu yaşanan afetlere sessiz kalmıyoruz ya da oturup televizyonlardan izlemiyoruz. Ülkemizin güneyinde, batısında orman yangınları var, güzel Van'ımızda özellikle ilçelerimizde ise seller meydana geliyor. Ama CHP olarak ayrım yapmadan hem orada hem de burada sahadayız. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarıyla CHP Van heyeti olarak ilk günden bu yana sel bölgesinde yurttaşlarımızı dinliyor, taleplerini raporlaştırıyoruz. Bugünde İstanbul Kartal Belediye Başkanımız ve İBB heyetimizle bölgedeyiz. Bu kadar güçlü bir heyetin burada olması CHP'nin aslında bölgeyi de ne kadar önemsediğini gösteriyor." dedi.

BEDİRHANOĞLU: BAŞKALE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN

Başkale'nin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini de vurgulayan CHP'li Bedirhanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim Başkale'de ve diğer ilçelerimizde yaşanan sel felaketiyle ilgili tutumumuz nettir. Buraların afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Yurttaşlarımız çok zor durumda. Buralar afet bölgesi ilan edilirse, halkımız bir nebze olsun nefes alır. Biz hükümete, iktidara taleplerimizi iletirken kendi çalışmalarımızı son hızla yürütüyoruz. CHP'li belediyeler yakın zamanda buraya yardımlar gönderecek. Biz de bu yardımları yurttaşlarımıza dağıtacağız. İstanbul'dan gelen heyetimiz gün boyunca bu tespitleri yaptı. Başta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olmak üzere İBB heyetine teşekkür ediyorum."

Esenyamaç ve Gedikbaşı sakinleri ise Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) heyetine yaptıkları ziyaret dolayısıyla teşekkür ettiler. Yapılan inceleme sonrası düzenlenecek rapor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna teslim edilerek yapılan tespitler ışığında selden zarar gören vatandaşlara yardım için gerekli adımlar atılacak.