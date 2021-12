Bedirhanoğlu ve ekibi CHP’nin Mersin mitingine katıldı

Bedirhanoğlu, "Mersin'deki havayı iyice teneffüs ettik ve şunu gördük halkımız AKP'yi kalbinden, gönlünden zaten göndermiş. Sandık gelince iktidardan da gönderecek" dedi.

CHP 'acil seçim' çağrısıyla duyurduğu mitingin ilkini Mersin'de gerçekleştirdi. On binlerce kişinin katıldığı Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki umut meydanında yapılan "milletin sesi" mitinginde Mersinli Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun Tunceli'nin Ovacık kırsalında 'Eren Kış-6 Operasyonu'nda şehit olması nedeniyle müzik çalınmadı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mitinge eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren miting alanına girmek isteyenler oluşturulan 10 ayrı arama noktasından alana alındı. Yoğun ilgi nedeniyle arama noktaları önünde yoğun izdiham yaşandı.

"CHP VAN İL VE İLÇE YÖNETİMİNDEN 'MİLLETİN SESİ' MİTİNGE KATILIM"

Mitinge Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl yönetiminden de yoğun katılım oldu. Başkan Seracettin Bedirhanoğlu yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Şen, Disiplin Kurulu Üyeleri Hayrullah Irtak ile Feyat Erbek, Çaldıran İlçe Başkanı Erol Aladağ, Tuşba Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Şavluğ ve Zeydin Botan katıldı.

"MOTİVE EDİCİ BİR HEYECAN VARDI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim talebiyle başlattığı "Milletin Sesi" mitinginin çok yoğun ilgi gördüğünü belirten CHP'li Bedirhanoğlu, "Tam anlamıyla ismine yakışır bir miting oldu. Milletimiz, çiftçimiz, atanamayan öğretmenlerimiz, esnafımız kürsüye çıkıp derdini anlattı. Halkımız artık yaşanan ekonomik çöküşten, adaletsizlikten, hukuksuzluktan bıkmış. Bunu miting alanında çıplak gözle gördük. On binlerce kişi içindeki haykırmak, Cumhur İttifakına tepki göstermek için miting alanına aktı. Türkiye'nin hemen hemen her ilinden mitinge katılım vardı. Biz de il ve ilçe örgütlerimizle bu büyük mitinge katılım sağladık. Gerçekten çok motive edici bir heyecan vardı. Tüylerimiz diken diken oldu. Çünkü, insanlar artık iktidarın el değiştireceği günü heyecanla bekliyor. Tablo Türkiye'nin her yerinde aynı yani doğu, batı, kuzey, güney fark etmiyor. Halkımız miadı dolmuş iktidar eliyle felakete sürükleniyor” dedi.

"KİMSE GİDİŞATTAN MEMNUN DEĞİL"

Başkan Bedirhanoğlu, Türkiye'nin sosyo-ekonomik olarak çöküş yaşadığını ve bu çöküşün sebebinin AK Parti ve MHP iktidarı olduğunu ifade ederek, "Halkımız her anlamda zor günler yaşıyor. Ülkede hak, hukuk, adalet kavramlarının içi iyice boşaltıldı. Buna paralel olarak ekonomi zaten çok kötü durumda. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, hala bütün bunların sebebi sanki kendisi değilmiş gibi bir de partimizi ve genel başkanımızı suçluyor. Halkımız artık her şeyi tahlil etmiş, cesaretlenmiş ve bu iktidara faturayı seçim günü kesecek. Bu kadar doğal ve nitelikli insan zenginliği olan bir ülke maalesef 3'üncü dünya ülkesi konumundan çıkamıyor. Bunu hak etmiyoruz. Miting öncesi ve sonrası yurttaşlarımızla bire bir görüştük. Kimse gidişattan memnun değil. Mersin'deki havayı iyice teneffüs ettik ve şunu gördük halkımız AKP'yi kalbinden, gönlünden zaten göndermiş. Sandık gelince iktidardan da gönderecek” diye konuştu.